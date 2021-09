1 Leonie Eißele und Niklas Heinzerling entwickeln nachhaltige Putz-Utensilien. Foto: privat

Das Startup „The Closest Loop“ der Esslingerin Leonie Eißele bringt nach ersten Erfolgen mit seinem Gurken-Schwamm als zweites nachhaltiges Putz-Utensil einen Lappen aus alter Bettwäsche auf den Markt.

Esslingen - Leonie Eißele und Niklas Heinzerling haben eine Vision: Sie wollen es den Menschen leicht machen, nachhaltiger zu leben. In einem ersten Schritt haben sie mit ihrem neu gegründeten Unternehmen „The Closest Loop“ im vergangenen Jahr einen Putz-Schwamm aus der Luffa-Gurke auf den Markt gebracht. Für die kompostier- und recycelbaren Schwämme ließen sie die vorwiegend in Asien und Afrika beheimateten Kürbisgewächse von einem Biobauern in Deutschland anbauen. Das klappte so gut, dass sie jetzt ihr zweites nachhaltiges Putz-Utensil präsentieren: einen Lappen aus recycelten Alttextilien.