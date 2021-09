1 Podiumsdiskussion mit Beteiligung des Publikums: Im Neckarforum ist am Mittwochabend über die Zukunft der Esslinger Innenstadt diskutiert worden. Foto: Roberto Bulgri

Das Innenstadtforum am Mittwochabend war der Auftakt für einen groß angelegten Strategieprozess, der Esslingen fit für die Zukunft machen soll. Rund 170 Gäste haben sich bei der interaktiven Veranstaltung rege eingebracht – mit Ideen, aber auch mit Kritik.

Esslingen - Wer am Mittwochabend an der Auftaktveranstaltung für den Strategieprozess zur Zukunft der Esslinger Innenstadt teilnehmen wollte, musste sich schon im Vorfeld in Geduld üben. Vor dem Neckarforum hatte sich angesichts der coronabedingten Registrierung und Überprüfung der Gäste eine lange Schlange gebildet, die sich nur langsam in Richtung Veranstaltungssaal schob. Im übertragenen Sinne könnte man das auch als Hinweis auf den Prozess an sich sehen, denn schnell gehen wird dabei wohl wenig. Das ist auch nicht das Ziel: Die Neuausrichtung der City gilt als Daueraufgabe für die nächsten Jahre.