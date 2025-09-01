1 So ruhig und ordentlich wie auf diesem Bild geht es auf der Straße und im Eingangsbereich des Sportpark Weil nicht immer zu. Foto: Markus Brändli

Der Sportpark Weil im Esslinger Westen wird gut angenommen und viel genutzt. Dort mit dem Auto zu parken oder auch nur zu halten, ist nach wie vor ein Problem.











Das Problem ist altbekannt. Noch ehe der Sportpark Weil im Herbst 2021 offiziell eröffnet wurde, hatte das Park- und Verkehrschaos rund um die Anlage für Ärger gesorgt: bei den Sporttreibenden, bei den Besuchern und bei den Anwohnern.

Viel geändert hat sich daran nicht, wobei die Stellplatz-Suche im angrenzenden Wohngebiet aufgrund entsprechender Regelungen inzwischen seltener geworden ist. Auch auf der Weilstraße hat sich was getan. Dort gilt seit Dezember 2024, von der Württembergstraße bis zur Bushaltestelle „Sportpark“, Tempo 30.

Tempo 30 nach schlimmem Unfall

Das allerdings hat wohl eher mit dem schlimmen Unfall zu tun, bei dem im Oktober vergangenen Jahres eine 39 Jahre alter Mutter sowie ihre sechs- und dreijährigen Söhne gestorben sind. Im April wurde von der Stadt in diesem Bereich zudem ein Stahlgeländer angebracht, um den Auto- und den Fußgängerverkehr voneinander zu trennen.

Gelöst ist das eigentliche Problem – zu wenig Abstellflächen für motorisierte Fahrzeuge und keine sinnvollen Haltemöglichkeiten vor dem Eingang – damit aber nicht. Zwar darf entlang der Weiler Straße in Richtung Pliensauvorstadt geparkt werden, was aber nicht reicht und längere Fußwege erforderlich macht.

Ordner werden in Esslingen immer wieder beschimpft

So wird nach wie vor improvisiert, um wenigstens halbwegs geregelte Abläufe hinzubekommen. Dies wurde jüngst auch in einem Brief deutlich, den der geschäftsführende Vorstand des FC Esslingen per Instagram an seine Mitglieder, die Spielerinnen und Spieler, deren Eltern sowie die Sponsoren und Unterstützer adressierte.

Zum einen wird in dem Schreiben auf die „tolle Entwicklung des Vereins “ eingegangen und darauf, dass der Sportpark „super angenommen“ werde. Gleichzeitig aber gab es folgenden Appell: „Aufgrund der herausfordernden verkehrlichen Situation rund um den Sportpark bitten wir eindringlich, sich an Regeln zu halten und nicht noch diejenigen zu beschimpfen, die darauf hinweisen.“

„Immer wieder gefährliche Situationen“ am Sportpark in Esslingen

Es gehe um die Sicherheit aller, ist in dem Brief weiter zu lesen. „Wir bitten also darum, nicht vor den Eingang zu fahren oder sogar dort zu parken.“ Es sei leider schon zu viel passiert. Sven Fries, der im FCE-Vorstand für den Bereich Gesellschaft/Soziales zuständig ist, wird genauer: „Es gibt immer wieder gefährliche Situationen mit Radfahrern oder Fußgängern, weil alles sehr unübersichtlich ist.“

Wer den Bereich vor dem Sportpark kennt, weiß, wovon Fries spricht: Da ist die kuriose Verkehrsführung von der und auf die B 10, da ist die Zufahrt zum Neckar-Center, da sind die Bushaltestelle und der Parkplatz vor der Gaststätte und da sind unzählige Schilder, die selbst Ortskundige überfordern.

Der Austausch zwischen Sportverein und der Stadt Esslingen läuft

Fries ist froh, dass der Sportpark „gut angenommen und positiv bewertet wird“. Und dass sich etwas verbessert habe, sei nicht von der Hand zu weisen. „Dass die Sicherheit, gerade von Kindern und Jugendlichen, gefährdet ist, macht uns aber in höchstem Maße unzufrieden“, erklärte Fries.

Läuft der Betrieb im Sportpark Weil wie hier auf vollen Touren, reichen draußen die Parkmöglichkeiten nicht aus. Foto: Ines Rudel

Was in dem Brief des FCE-Vorstands ebenfalls steht – und was die Vereinsverantwortlichen hoffen lässt: „Wir sind zurzeit im Austausch mit der Stadt.“ Die Verwaltung bestätigt das und ist sich bewusst, „dass wir an dieser Stelle die Sicherheit weiter erhöhen müssen“.

Fußwege und die Radverbindungen werden überprüft

So würden die Fußwegebeziehungen und die Radverbindungen in Richtung Sportpark Weil gerade überprüft, „um diese künftig sicherer zu organisieren“. Auch der Eingangsbereich inklusive der dortigen Parksituation würden derzeit untersucht und die denkbaren Optionen aktuell mit den Beteiligten abgestimmt, teilt die Verwaltung mit.

Welche Ideen es in diesem Zusammenhang gibt und ob Überlegungen dazugehören, wo zusätzlicher Parkraum entstehen könnte, möchte die Stadt hingegen nicht preis geben. Sie bittet vielmehr um Verständnis, „dass wir da den Ergebnissen der Gespräche und möglichen Beratungen in Ausschüssen nicht vorgreifen wollen“.

Fast drei Dutzend Unfälle in drei Jahren

Dass etwas geschieht, bevor wieder etwas Schlimmes passiert, wäre im Übrigen auch im Sinne der Polizei. Seitens des zuständigen Präsidiums in Reutlingen wird zwar ausdrücklich betont, „dass die Unfälle dort nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Eingangsbereich zum Sportpark Weil stehen“.

Gleichwohl gab es allein im Abschnitt zwischen der Königsallee und der Parkplatz-Einfahrt zwischen Anfang 2022 und Ende 2024 „fast drei Dutzend uns bekannte Unfallereignisse“, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dass diese Quote sinken könnte, wenn die oft chaotischen Situationen vor dem Sportpark-Eingang weniger würden, möchte er zwar nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren.

Der Sportpark Weil

Draußen

Der im Jahr 2021 eingeweihte und zuvor erweiterte Sportpark Weil verfügt über ein Stadion, einen Kunstrasenplatz und mehrere zusätzliche Trainingsflächen, die hauptsächlich durch den FC Esslingen genutzt werden. Hinzu kommen eine Freilufthalle mit zwei Feldern, mehrere Tennisplätze, ein Beachvolleyballfeld, leichtathletische Anlagen und ein Spielplatz.

Drinnen

Darüber hinaus befindet sich auf dem insgesamt 65 000 Quadratmeter großen Areal eine ballspielgerechte Sporthalle mit zwei zusätzlichen Gymnastikräumen, eine kleine Turnhalle, eine Gastwirtschaft mit Biergarten, eine Kegelbahn sowie die Geschäftsstelle der SV 1845 Esslingen, die zusammen mit dem FCE als Betreiber des Sportparks fungiert.

Parken

Der Sportpark Weil hat 47 Parkplätze. Zehn weitere Stellplätze, die mit einer Parkscheibe für drei Stunden genutzt werden können, befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Weilstraße.