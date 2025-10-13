Esslingen: So sollen Kinder und Jugendliche Spaß an Robotik und KI bekommen

Die Stadtbücherei Esslingen lädt Kinder und Jugendliche zum Programmieren, Spielen und Entdecken ein. Erstmals wird die „Code Week“ angeboten.
Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadtbücherei Esslingen an der deutschlandweiten Code Week, die unter dem Motto „Komm machen!“ steht. Noch bis zum 26. Oktober sind Kinder und Jugendliche eingeladen, bei abwechslungsreichen Workshops Technik auszuprobieren und kreative Ideen umzusetzen.
„Wir wollen den digitalen Bereich weiter ausbauen. Bei unserer erstmaligen Teilnahme an der deutschlandweiten Code Week bieten wir Workshops an, die sich mit Künstlicher Intelligenz, Robotik und Augmented Reality befassen“, erklärt Julia Barthelmeß, Sachgebietsleiterin der Familienbibliothek.
In der Stadtbücherei Esslingen wird getüftelt, programmiert und gespielt
Mit ihrem Engagement möchte die Stadtbücherei zeigen, dass Bibliotheken längst Orte sind, an denen nicht nur gelesen, sondern auch getüftelt, gespielt und programmiert wird, heißt es in der Einladung. Auf die Teilnehmenden warten demnach spannende Angebote, die Lust auf Technik machen – unabhängig davon, ob sie schon Erfahrungen gesammelt haben oder nicht.
Von Augmented Reality bis zum Schreiben mit ChatGPT
Folgende Workshops werden angeboten: Augmented Reality (AR) mit dem Merge Cube: Digitale Inhalte in die reale Welt holen und eigene AR-Erlebnisse gestalten – darum geht es am Mittwoch, 15. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr in der Kinderbücherei.
Programmieren können schon Sechs-bis Zehnjährige lernen
Die Angebote richten sich an Kinder und junge Teenager im Alter von zehn bis 14 Jahren. Für jüngere Kinder gibt es laut Bücherei während der Code Week ebenfalls tolle Angebote rund um die digitale Welt. Zum Beispiel am Freitag, 24. Oktober, ist der Gaming Day. Von 14.30 bis 17 Uhr können Kinder bis zehn Jahre Mario Kart World spielen.
Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es direkt vor Ort in der Stadtbücherei im Pfleghof sowie auf der Website der Stadtbücherei: www.stadtbuecherei.esslingen.de.