Esslingen: Smart gerät in Brand – Hitze beschädigt zwei Porsche sowie ein Haus

Smart gerät in Brand – Hitze beschädigt zwei Porsche sowie ein Haus

1 Die Esslinger Feuerwehr rückte mit 26 Einsatzkräften an (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Smart steht in einem Wohngebiet in Esslingen in Flammen. Durch den Brand werden Teile eines Hauses und zwei weitere Autos beschädigt.











Link kopiert

Ein Smart ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in Esslingen-Wiflingshausen in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch den Brand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Die 56-Jährig Fahrerin eines Smart Fortwo hatte diesen vor einem Einfamilienhaus im Volker-Böhringer-Weg geparkt. Beim Aussteigen nahm sie der Polizei zufolge einen verbrannten Geruch wahr und ging dennoch ins Haus um die Haustiere der dortigen Hausbesitzer zu versorgen. Als sie nach ein paar Minuten aus dem Fenster schaute, konnte sie dichten Rauch wahrnehmen. Sie ging nach draußen und bemerkte, dass ihr Auto in Flammen stand.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte laut der Polizei verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergriff. Dennoch wurden Hausfassade, ein Fenster und zwei Garagentore beschädigt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden außerdem zwei Porsche in der Garage teilweise stark beschädigt.

Die Feuerwehr Esslingen war mit sieben Fahrzeugen sowie 26 Einsatzkräften vor Ort. Ursache für den Brand war laut den Angaben der Polizei offenbar ein technischer Defekt.