Esslingen: Seniorin mit Rollator bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Eine Seniorin wird am Montagabend in Esslingen leicht verletzt, als eine Fahrradfahrerin sie überholt.Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Eine 85-jährige Frau ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Ruiter Straße in Esslingen leicht verletzt worden. Die Seniorin, die mit ihrem Rollator in Richtung Ortsmitte unterwegs war, wurde kurz vor der Einmündung Nellinger Straße von einer Fahrradfahrerin überholt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Beim Überholen soll das Lenkerende des Rades gegen die Hand der Seniorin gestoßen sein, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die 85-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Radfahrerin, die schwarz gekleidet war, setzte ihre Fahrt laut Polizei auf dem Gehweg fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.