Esslingen: Schon wieder Verzögerungen auf dem Karstadt-Areal – „Erinnerungen werden wach“
Der Bauantrag lässt noch auf sich warten, doch einige Arbeiten laufen trotzdem schon auf dem Esslinger Karstadt-Areal. Foto: Roberto Bulgrin

Das Bauprojekt auf dem Karstadt-Areal in Esslingen verzögert sich erneut: Der Bauantrag muss nun erst bis September eingereicht werden. Warum?

Schon wieder: Die Bebauung des Karstadt-Areals in der Esslinger Innenstadt verzögert sich erneut. Denn der Investor Strabag schafft es nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, den Bauantrag einzureichen. Der Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz hat deshalb nun einer Verlängerung der Frist um ein halbes Jahr bis September zugestimmt. Das ist längst nicht die erste Verzögerung bei dem Bauvorhaben auf der zentral gelegenen Brache.

