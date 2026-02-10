Esslingen: Schon wieder Verzögerungen auf dem Karstadt-Areal – „Erinnerungen werden wach“

Schon wieder Verzögerungen auf dem Karstadt-Areal – „Erinnerungen werden wach“

Schon wieder: Die Bebauung des Karstadt-Areals in der Esslinger Innenstadt verzögert sich erneut. Denn der Investor Strabag schafft es nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, den Bauantrag einzureichen. Der Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz hat deshalb nun einer Verlängerung der Frist um ein halbes Jahr bis September zugestimmt. Das ist längst nicht die erste Verzögerung bei dem Bauvorhaben auf der zentral gelegenen Brache.