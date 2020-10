1 Ekoue Kangnissoukpe zeigt in seinem Supermarkt Afro Shop Love eine Kiste mit Chilis Foto: /Barbara Scherer

Afrika-Shops bringen exotische Atmosphäre in die Altstadt.

Esslingen - Bis vor wenigen Jahren gab es noch afrikanische Restaurants in Esslingen, heute sind es zwei Shops in der Altstadt, die ein wenig afrikanisches Flair in die Stadt bringen. Wer Zutaten für afrikanisches Essen und afrikanische Körperpflegemittel sucht, ist dort richtig. Das mögen lange nicht nur Afrikaner.