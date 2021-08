1 Bislang wurde nur geflickt – jetzt bekommt der Altbau der Grundschule Sulzgries ein komplett neues Dach mit Wärmedämmung. Foto: Roberto Bulgrin

In den Ferien rücken die Handwerker in den Schulen an. Das war schon immer so. Doch die Pandemie hat Material knapp werden lassen und Preise hochgetrieben. In Esslingen ist man froh, wenn man die Arbeiten im Zeit- und Kostenrahmen halten kann.

Esslingen - Gnädig kaschiert ein blaues Netz die etwas ramponierte Altbaufassade an der Grundschule Sulzgries in Esslingen. Die wird zwar erst einmal nur ausgebessert. Dafür bekommt das Schulhaus ein komplett neues Dach mit Wärmedämmung. Einmal im Jahr lässt eine externe Firma im Auftrag der Städtischen Gebäude Esslingen (SGE) Drohnen über die mehr als 370 städtischen Liegenschaften fliegen. „Das hat sich bewährt“, sagt Oliver Wannek, der technische Leiter des Eigenbetriebs SGE. Nach Sturm oder Unwetter legen die luftigen Kameras auch schon mal Extraschichten ein. Das ist in letzter Zeit häufiger passiert.