Esslingen: „Rollstuhl ist nicht das Ende“ – an MS erkrankte Sängerin geht auf Straßentour

Die Schlager-Combo „Ela und die Herzensbrecher“ plant eine Straßenmusik-Tour für den Amsel-Verein. Sängerin Ela Kirchner genießt das Leben trotz der Diagnose Multiple Sklerose.
In ihrem gemeinsamen Zuhause im Esslinger Stadtteil Sirnau sind Ela Kirchner und Buddy Bosch derzeit eifrig am Planen: Die Sängerin und der Musiker werden im Frühjahr mit ihrer Combo „Ela und die Herzensbrecher“, die sich den Schlagern der 50er- und 60er-Jahre verschrieben hat, für den guten Zweck auf die Straße gehen. Aus Anlass des Welt-Multiple-Sklerose-Tages am 30. Mai werden sie an vier Tagen in verschiedenen Städten Straßenmusik machen.