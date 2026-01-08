Esslingen: „Rollstuhl ist nicht das Ende“ – an MS erkrankte Sängerin geht auf Straßentour

„Rollstuhl ist nicht das Ende“ – an MS erkrankte Sängerin geht auf Straßentour

1 Die Sängerin Ela Kirchner und der Musiker Buddy Bosch aus Esslingen planen mit ihrem Schlager-Quartett „Ela und die Herzensbrecher“ eine kleine Straßenmusik-Tournee zugunsten der Amsel e.V. für an Multiple Sklerose Erkrankte. Foto: gw

Die Schlager-Combo „Ela und die Herzensbrecher“ plant eine Straßenmusik-Tour für den Amsel-Verein. Sängerin Ela Kirchner genießt das Leben trotz der Diagnose Multiple Sklerose.











In ihrem gemeinsamen Zuhause im Esslinger Stadtteil Sirnau sind Ela Kirchner und Buddy Bosch derzeit eifrig am Planen: Die Sängerin und der Musiker werden im Frühjahr mit ihrer Combo „Ela und die Herzensbrecher“, die sich den Schlagern der 50er- und 60er-Jahre verschrieben hat, für den guten Zweck auf die Straße gehen. Aus Anlass des Welt-Multiple-Sklerose-Tages am 30. Mai werden sie an vier Tagen in verschiedenen Städten Straßenmusik machen.