Zwei Tonnen wiegt das provokante Relief am Esslinger Behördenzentrum Beblinger Straße. Was steckt dahinter?
Provokation pur. Eine nackte Schwangere auf einer Schaukel, ein Baby auf einem Sarg oder Männer mit Gasmasken. Frohsinn wird nicht verbreitet. Ein Hauch von Weltuntergang, Apokalypse und Endzeitstimmung umweht das riesige Relief oberhalb des Parkhauses Marktplatz und des Behördenzentrums Beblinger Straße in Esslingen. In seiner unverhüllten Direktheit erinnert es an den Bodmaner Künstler Peter Lenk, den „Vater“ der halbnackten Imperia im Konstanzer Hafen. Ist er der Schöpfer des Esslinger Kunstwerks?