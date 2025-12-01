Esslingen: Polizisten erwischen Diebe bei Einbruch in Recyclinghof

1 Fünf Männer wurden vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand

Mehrere Männer werden am Sonntag bei einem Einbruch in ein Recyclinghof in Esslingen auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nimmt fünf Tatverdächtige vorläufig fest.











Link kopiert

Beamte des Polizeireviers Esslingen haben am Sonntagmittag mehrere Diebe beim Einbruch in einen Recyclinghof in der Hohenheimer Straße erwischt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 13 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände in der Pliensauvorstadt gemacht und die Polizei gerufen.

Diese konnte fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 52 Jahren vor dem Wertstoffhof antreffen und vorläufig festnehmen. In ihren Rucksäcken sowie in einem Auto fanden die Polizisten verschiedenes Diebesgut in Form von Schrott- und Elektroartikeln.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt.