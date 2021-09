1 Die Polizei nahm in Esslingen eine Exhibitionistin fest. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Eine polizeibekannte 39-Jährige hat sich am Donnerstagvormittag am Esslinger Busbahnhof entblößt. Beamte nahmen sie in Gewahrsam.

Esslingen - In der Dresdner Straße in Esslingen belästigte eine Frau am Donnerstag gegen 10.50 Uhr Passanten an der Bushaltestelle Lerchenäcker. Dabei soll sie sich auch teilweise entkleidet haben.

Wie die Polizei mitteilte, trat die 39 Jahre alte, polizeibekannte Frau gegen 11.15 Uhr in der Stadtmitte erneut in Erscheinung, als sie ihren Unterleib am Busbahnhof entblößte. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort viele Passanten auf, auch einige Kinder sollen die Tat beobachtet haben. Das Polizeirevier Esslingen sucht daher nach Zeugen und bittet insbesondere die Erziehungsberechtigten dieser Kinder, sich unter 0711/3990-330 zu melden.