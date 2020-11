1 Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von über einer Promille gemessen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Esslingen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin hatte die Beamten alarmiert.

Esslingen - Einen betrunkenen Autofahrer haben Polizisten am Sonntagnachmittag in Mettingen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin den Beamten gegen 13.20 Uhr gemeldet, dass ein Autofahrer auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart in Schlangenlinien unterwegs sei.

Nachdem der Fahrer die Bundesstraße an der Ausfahrt Mettingen verlassen hatte, konnte er an einer Ampel kontrolliert werden. Der 49-jährige Mann zeigte eindeutige, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Nach einem Atemalkoholtest, der einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille ergab, wurde eine Blutprobe veranlasst. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft rechnen.