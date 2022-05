Urteil des Landgerichts Angriff mit Machete – Esslinger muss in die Psychiatrie

Weil er eine Nachbarin mit einer Machete angegriffen hat, muss ein 39-Jähriger in die Psychiatrie. Das Landgericht Stuttgart sah als erwiesen an, dass der Mann an Schizophrenie leidet und schuldunfähig ist.