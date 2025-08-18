Esslingen-Pliensauvorstadt: Fußgängerin schwer verletzt

1 Nach einem Unfall in der Pliensauvorstadt werden von der Polizei Zeugen gesucht. Foto: Boris Roessler/dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagmittag eine Fußgängerin in der Esslinger Pliensauvorstadt schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Montag gegen 11.50 Uhr in der Esslinger Pliensauvorstadt an der Kreuzung Stuttgarter Straße/ Uhlandstraße passiert ist.

War die Ampel grün?

Den Ermittlungen zufolge war ein 79-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Stuttgarter Straße in Richtung Berkheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Uhlandstraße wollte er geradeaus, als es direkt hinter der Einmündung zur Kollision mit einer Fußgängerin kam, die die Straße auf der dortigen Fußgängerfurt bei Grün überquerte. Die 37 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Sachschaden: 3000 Euro

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei (Telefon 07 11/39 90 420) sucht nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen können.