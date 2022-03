1 Der 58-jährige Radler wurde per Rettungsdienst in die Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Eine Golf-Fahrerin missachtet den Vorrang eines Radlers, der kommt zu Fall und zieht sich schwere Verletzungen zu.















Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 56-jährige Golf-Fahrerin die Landesstraße 1192 von Esslingen-Zentrum in Richtung Berkheim und wollte aus ihrer Sicht nach links in die Straße Am Ziegelbrunnen einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer über seinen Lenker nach vorn und verletzte sich schwer.

Der 58-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Pkw und am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.