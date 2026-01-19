Esslingen: „Passiert immer häufiger“: Reh grausam zu Tode gekommen
Wo das Reh lag, waren am Tag darauf nur noch kleine Blutspritzer zu sehen. Foto: xan / dpa (Symbolbild)

Ein Jäger erschießt ein Reh in Esslingen, nachdem es panisch in einen Zaun gerannt war und nicht mehr aufstehen konnte. Kein Einzelfall. Was ist da los?

„Es ist, ich muss das leider so hart sagen, elendig verreckt“, sagt die Augenzeugin unserer Redaktion. Am Neujahrstag war sie in der Nähe des Salzmann & Camerer Denkmals in Esslingen unterwegs und entdeckte ein gegen einen Zaun gelaufenes Reh, verrenkt im Schnee. Die rasch informierte Polizei meldete den Vorfall einem Jäger, der das Tier schließlich von seinem Leid erlöste.

