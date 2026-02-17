Esslingen: Nach „Schlaraffenland-Debatte“: Bei den WEK ist man bereit zu sparen
1
Sabine Koch-Kamara und Tobias Proksch sind bereit, mit dem Landratsamt zusammen nach Sparpotenzialen zu suchen. Foto: Roberto Bulgrin

Mehrere Bürgermeister, darunter auch Esslingens OB Matthias Klopfer, haben verlauten lassen, dass man auch bei der Inklusion sparen könnte. Wie steht man bei den WEK dazu?

Es gibt eine Finanzkrise. Das steht außer Frage: Es herrscht Flaute in den Kassen der Kommunen. Im Esslinger Haushalt klafft plötzlich ein Loch von mehr als 36 Millionen Euro, da die Stadt mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen als bisher erwartet auskommen muss. In vielen Gemeinden ist die Situation ähnlich. Dass die vier Oberbürgermeister von Esslingen, Ludwigsburg, Tübingen und Schwäbisch Gmünd kürzlich auf einer Pressekonferenz neben weiteren Bereichen auch darauf hingewiesen haben, dass bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung gespart werden könnte, sorgte trotz allem bei vielen in diesem Bereich tätigen Organisationen für Empörung.

