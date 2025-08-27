, aktualisiert am 27.08.2025 - 09:58 Uhr

Herzzerreißender Brief an die Staatsanwaltschaft: „Ich vermisse ihn sehr.“

Esslingen: Nach dem Tod des Sohnes

1 Lucas Vater Rolf Seufferle hat einige Gegenstände und Fotos aus dem abgebrannten Haus retten können. Foto: Johannes M. Fischer

Mit einem sechsseitigen Brief wendet sich der Vater des getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Er spricht von einem „vermeidbaren Schicksal".











In einem hochemotionalen Brief wendet sich der Vater des im November 2024 in Esslingen getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Die hatte vor etwa einem Monat entschieden, nicht weiter gegen Behörden zu ermitteln, die im Vorfeld der Tötung über die Absichten des Täters informiert waren, die zur Verfügung stehenden Informationen aber womöglich falsch eingeschätzt hatten.