Esslingen: Mülbergerstraße wird zur Einbahnstraße

Die Esslinger Mülbergerstraße wird rund drei Wochen zur Einbahnstraße. Der Grund: Arbeiten im Untergrund der Straße.











Link kopiert

Zwei bis drei Wochen lang wird die vielbefahrene Mülbergerstraße in Esslingen zu einer Einbahnstraße. Die Stadtwerke Esslingen (SWE) erneuern nach eigenem Bekunden „voraussichtlich ab Montag, den 29. September, eine Absperreinrichtung an einer Erdgas-Versorgungsleitung sowie einen Hausanschluss“. Die Arbeiten finden auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 51 statt.

Insgesamt rechnen die Stadtwerke für die Maßnahme mit einer Bauzeit von zwei bis drei Wochen. Die Mülbergerstraße wird während der Bauzeit nur als Einbahnstraße bergaufwärts befahrbar sein. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über die Kirchackerstraße umgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Wegen der Baustelle in Esslingen verändert sich auch etwas im Busverkehr

Die Bushaltestelle in der Mülbergerstraße wird in den Hölderlinweg in den Straßenbereich zwischen den Gebäuden mit den Hausnummern 83 und 79 verlegt. Der Bus fährt über den Hölderlinweg bergabwärts, die Bushaltestelle Panorama Klinik bergabwärts muss daher entfallen.

Während der Baumaßnahme bleibe der Zugang zu den Grundstücken jederzeit sichergestellt, versichern die SWE. Die Zufahrt zu den Grundstücken im Bereich der Baumaßnahme könne eingeschränkt gewährleistet werden. Das Parken am Fahrbahnrand werd in diesem Bereich aber nicht möglich sein.