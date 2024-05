Esslingen: Mit Kokain und Marihuana gehandelt – 28-Jähriger in Haft

1 Festnahme in Esslingen (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 28-Jähriger aus Esslingen soll in großem Maß mit Kokain und Marihuana gehandelt haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.











Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 28-Jährigen aus Esslingen. Nach seiner Festnahme am Donnerstag befindet er sich nach Angeben der Polizei nun in Untersuchungshaft.

Auf die Spur des Verdächtigen war die Polizei bereits im März 2024 im Zuge anderweitiger Ermittlungen geraten. Der 28-Jährige steht im Verdacht, gewerbsmäßig unerlaubt mit Kokain, Marihuana und Arzneimitteln gehandelt zu haben. Am Donnerstagabend konnte der Verdächtige offenbar bei der Rückkehr von einer Beschaffungsfahrt in Begleitung einer 24-jährigen, mutmaßlichen Komplizin in Esslingen in seinem Pkw angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

24-jährige Frau befindet sich derzeit auf freiem Fuß

Im Fahrzeug konnten nicht nur rund 220 Gramm Kokain, sondern auch über zwei Kilogramm Marihuana aufgefunden werden, worauf das Duo vorläufig festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte zusätzlich rund 20 Gramm Amphetamin und verschiedene, unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Tabletten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Beschuldigte am vergangenen Freitag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete gegen den 28-Jährigen die Untersuchungshaft an. Die 24-jährige Frau befindet sich derzeit auf freiem Fuß.