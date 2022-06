1 Das Gebäude des ehemaligen Polizeipostens in der Cannstatter Straße 63 in Esslingen-Mettingen. Foto: Roberto Bulgrin

Nach der Schließung des Polizeipostens sucht die Stadt eine neue Verwendung für das Gebäude in Esslingen-Mettingen.















Link kopiert

Der Polizeiposten in Esslingen-Mettingen ist seit Montag, 30. Mai, aufgelöst und geschlossen. Teile des Bürgerausschusses in dem Esslinger Stadtteil hatten sich Sorgen um einen möglichen Leerstand des Gebäudes in der Cannstatter Straße 63 gemacht. Eine sinnvolle Nachnutzung sei gerade in dem wenig ansprechenden Bereich um den Bahnhof wünschenswert, hatte Heike Dinkelaker als stellvertretende Vorsitzende des Bürgerausschusses gesagt. Nun hat sich die Stadt Esslingen als Besitzerin auf Nachfrage unserer Zeitung zur Zukunft des ehemaligen Polizeipostengebäudes geäußert. Die Stadtverwaltung, so teilt Nicole Amolsch als städtische Pressesprecherin mit, werde die Immobilie in der Cannstatter Straße zunächst voraussichtlich für den internen Bedarf nutzen. Gleichzeitig soll in den kommenden Monaten ein Konzept entwickelt werden, wie die langfristige Nutzung des Gebäudes und dessen Umfeld aussehen könnte.