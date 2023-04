1 Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Aus noch unbekannter Ursache brannte es am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen-Mettingen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Küche einer Wohnung niemand, aber es entstand ein hoher Schaden.















Link kopiert

In Esslingen-Mettingen hat am Montagmittag ein Brand in einer Küche einen Feuerwehreinsatz verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wählte ein Hausbewohner gegen 14 Uhr den Notruf, weil er Flammen in der Küche bemerkt hatte. Er versuchte selbst, das Feuer zu bekämpfen, letztlich konnte aber erst die Feuerwehr den Brand löschen. Sowohl der Bewohner, der die Einsatzkräfte alarmiert hatte, als auch die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die betroffene Wohnung wurde durch Feuer und Rauch jedoch unbewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 50 000 Euro. Die anderen Hausbewohner nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.