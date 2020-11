5 Ein Kellerbrand hat in Mettingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Foto: /SDMG / Boehmler

Am Montagnachmittag hat es in einem Firmengebäude in Mettingen (Kreis Esslingen) gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter den Brand weitgehend gelöscht.

Esslingen - Am Montagnachmittag hat es in einem Firmengebäude in der Obertuerkheimer Strasse in Mettingen gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, ist in einem Keller ein Lüfter an einem Lichtschacht in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt und der Brand von Mitarbeitern der Firma weitgehend gelöscht. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Über die Höhe des Schadens ist nichts bekannt.