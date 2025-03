Esslingen: Merkelpark soll keine No-Go-Area mehr sein – Das sind die Pläne für Bahnwärterhaus und Co.

Sommerlicher Open-Air-Genuss in Esslingen Parov Stelar bringt die Burg zum Klingen

Viele erinnern sich noch an seinen fulminanten Auftritt bei den Jazz Open in Stuttgart – nun hat sich Parov Stelar für diesen Sommer auf der Esslinger Burg angesagt. Der österreichische Elektroswing-Pionier wird am 25. Juli live zu erleben sein.