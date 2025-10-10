Esslingen: Massive Rauchentwicklung in Wohnung

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

In einer Esslinger Wohnung vergisst eine Bewohnerin einen Kochtopf mit Suppe auf dem eingeschalteten Herd. Nur ein Rauchmelder verhindert Schlimmeres.











Link kopiert

Der Installation eines Rauchmelders ist es zu verdanken, dass durch einen vergessenen, eingeschalteten Herd in einer Wohnung im Esslinger Goerdelerweg nichts Schlimmeres geschah. Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Kochtopf mit Suppe auf den eingeschalteten Herd gestellt und diesen offensichtlich vergessen.

Als sie die Wohnung verließ, entwickelte sich hieraus massiver Rauch, der den Melder auslöste. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften an den Einsatzort geeilt war, beseitigte die Gefahrenquelle und belüftete die stark verrauchten Räumlichkeiten.