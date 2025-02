Esslingen: Mann zeigt auf Faschingsveranstaltung Hitlergruß

Ostfildern Störer randaliert mehrfach – Polizei weist ihn in Fachklinik ein

In Ostfildern ist ein polizeibekannter 43-jähriger Mann am Samstagmittag mehrfach aufgefallen, da er immer wieder randalierte. Schließlich stellte die Polizei fest, dass der Mann alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand war.