Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Esslingen beim Ausparken einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Der Mann parkte gegen sieben Uhr rückwärts aus einer Garage auf die Filderstraße aus, wobei er einen dort fahrenden Wagen übersah. Dessen 31-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der Wagen des 31-Jährigen noch gegen ein geparktes Auto geschoben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.