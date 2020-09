1 Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt (Symbolbild). Foto:

Ein 48-jähriger Mann hat sich in seiner Wohnung in Esslingen selbst verletzt. Als die Polizei eintraf, griff der Mann die Beamten an.

Esslingen - In Berkheim hat ein verletzter Mann am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 48-Jährige in seiner Wohnung offenbar selbst eine blutende Verletzung zugefügt.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei flüchtete der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann, der nach der Polizei rief, in den Garten. Dort schlug er die Beamten und musste zu Boden gebracht werden. Als die Polizisten ihm Handschellen anlegten, wehrte er sich massiv mit Tritten, Schlägen und Bissen. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, einer davon musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte den Dienst nicht fortsetzten. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert.