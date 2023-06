1 Die Polizei nahm den Mann am Freitag fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In der Nacht auf Donnerstag lernt eine Frau im Maille-Park in Esslingen einen Mann kennen. Er begleitet sie nach Hause und vergewaltigt sie. Kurz darauf kann die Frau fliehen und die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.















Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen offenbar eine 38-jährige Frau in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt. Die Polizei nahm in wenig später in der Nähe des Polizeireviers fest, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge lernte die 38-Jährige den Mann am Abend auf der Maille kennen. Später begleitete der 26-Jährige die Frau nach Hause und soll sie dort unter körperlichem Zwang vergewaltigt haben.

Frau kann flüchten und die Polizei alarmieren

Danach konnte die Frau zum Polizeirevier Esslingen fliehen und erstattete Anzeige. Der Mann verfolgte sie und konnte von den Beamten in der Nähe des Reviers festgenommen werden, wie Polizeisprecher Michael Schaal sagt. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Freitag wurde der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Polizei war er wegen Ladendiebstahl und Körperverletzungsdelikten bereits bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.