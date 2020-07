5 Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr am Montagnachmittag. Foto: SDMG/Kohls

Offenbar weil sich das Öl in einer Pfanne entzündet hat, hat ein 44-Jähriger am Montagnachmittag in der Küche einer Esslinger Gaststätte schwere Verbrennungen erlitten.

Esslingen - Ein 44-Jähriger hat sich am Montagnachmittag in Esslingen bei einem Kochunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann arbeitete laut der Polizei gegen 14.10 Uhr in einer Gaststätte in der Plochinger Straße, als sich aus noch unbekannten Gründen das Öl in einer Pfanne entzündete.

Durch die Flammen erlitt der 44-Jährige schwere Verbrennungen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. Die Flammen waren noch vor dem Eingreifen der alarmierten Feuerwehr erloschen. Dennoch dürfte sich der Inventarschaden in der Küche ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen.