Esslingen: Linux-Café unter besonderen Vorzeichen

Regelmäßig findet im Esslinger „Makers Inn“ in der Küferstraße 46 ein Linux-Café statt, bei dem es um das kostenlos zur Verfügung stehende Betreibsystem geht. An diesem Samstag, 11. Oktober, zwischen 11 und 17 Uhr steht das Linux-Café unter besonderen Vorzeichen.

Da der Microsoft-Konzern am 14. Oktober letztmals ein Update für Windows 10 zur Verfügung stellt und damit die bislang reguläre Gratis-Unterstützung für das Programm endet, könnten Computernutzer dies zum Anlass nehmen auf Linux umzusteigen.

Petzold: Linux bringt viele Vorteile mit sich

„Anstatt Microsoft weiterhin mit Geld oder den eigenen Daten für Sicherheitsupdates zu bezahlen, können Computernutzer auch ein endgültiges Windows-Update machen, indem sie umsteigen“, sagt Martin Petzold vom Esslinger Linux-Café. Das freie, quelloffene und kostenlose Betriebssystem bringe viele Vorteile mit sich, ergänzt er.

Linux sei direkt startklar, funktioniere dauerhaft, ohne nach einem neuen Computer zu verlangen und übermittle auch keine Daten oder Informationen über seine Nutzerinnen und Nutzer. „Außerdem überlässt Linux die Entscheidung über die Nutzung von Cloud-Diensten und ‚Künstlicher Intelligenz’ jedem selbst“, fährt Petzold fort. Und: Alle Anwendungsprogramme würden, zusammen mit dem Betriebssystem, stets aktuell und sicher gehalten.

Ausprobieren – oder gleich installieren

An diesem Samstag können die Gäste des Linux-Cafés das Betriebssystem auf Demo-Rechnern live ausprobieren. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beantworten obendrein Fragen zum Umstieg und installieren Linux auf Wunsch auch gleich auf mitgebrachten Rechnern der Interessierten.