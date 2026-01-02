Esslingen: Leichtbekleideter Mann greift Polizistin an

1 Gegen den 34-jährigen Verdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Foto: Marijan Murat/dpa

Vermutlich während eins psychotischen Schubes ging ein Mann am Donnerstag in Esslingen erst auf eine Polizistin los und beleidigte anschließend die Beamten.











Link kopiert

Ein laut Polizei „leicht bekleideter Mann“ hat am Donnerstagnachmittag in Esslingen eine Polizistin angegriffen.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall kurz nach 13.30 Uhr. Es seien mehrere Notrufe eingegangen, dass ein leicht bekleideter Mann in der Mettinger Rieslingstraße aus dem Fenster eines Wohnhauses gesprungen sei und laut herumschreien würde.

Mann wieder auf freiem Fuß

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte ging der 34-Jährige wohl auf eine Beamtin los, worauf beide Personen zu Boden stürzten und sich leicht verletzten. Die Polizisten konnten den Mann überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte laut Polizei „aufs Übelste“. Zu den Gründen sagt ein Polizeisprecher, dass davon ausgegangen werde, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte.

Nach einer Versorgung in einem Krankenhaus wurde er auf freien Fuß entlassen. Die behandelnden Mediziner hätten laut Polizei nicht feststellen können, dass von dem Mann eine Gefahr ausgehen würde. Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.