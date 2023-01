1 In den vergangenen Jahren sind neue Wohnungen in Esslingen entstanden – unter anderem in den Salucci-Höfen in Weil. Foto: Roberto Bulgrin

Zu wenig Wohnungen, zu hohe Preise und kein Ende in Sicht: Die Situation auf dem Esslinger Wohnungsmarkt ist nach wie vor extrem angespannt. Fachleute befürchten, dass sie sich weiter verschärft.















Link kopiert

Wer in Esslingen eine Bleibe sucht, hat schon seit Jahren schlechte Karten. Wie in der gesamten Region Stuttgart herrscht hier Wohnungsnot – und selbst wenn man fündig wird, heißt das noch lange nicht, dass man die Wohnung auch bezahlen kann. Denn angesichts des Mangels sind die Preise hoch, eine Entspannung ist nicht in Sicht. Stattdessen könnte sich die Situation im Zuge von gestörten Lieferketten, Materialengpässen und explodierenden Kosten noch verschärfen.