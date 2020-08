10 Die Feuerwehr ist mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Foto: /Foto: SDMG / Kohls

In der Urbanstraße in Esslingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Küchenbrand gekommen. Der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer zu löschen.

Esslingen - Am Dienstagnachmittag ist es um kurz nach 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Laut Polizeiangaben war auf dem Herd eine Pfanne mit heißem Fett in Brand geraten. Eine Frau wollte die Flammen mit Wasser löschen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an den Brandort aus und konnte das Feuer rasch löschen. Im Anschluss wurde die stark verrauchte Wohnung belüftet. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro.