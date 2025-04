Esslingen kooperiert mit Josef-Wund-Stiftung: Kinder schwimmen im Container – Rollendes Bad kommt nach Esslingen

1 Wundine on Wheels ist ein Mini-Hallenbad auf Rädern. Auch Umkleiden und Toiletten gibt es. Foto: Wund-Stiftung

Dass Schwimmen überlebenswichtig ist, zeigt jedes Jahr die Statistik der Badetoten, deren Zahl 2024 erneut gestiegen ist. Zum Stichtag im September ertranken deutschlandweit mehr als 350 Menschen. Der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bereitet vor allem Sorge, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Seit Jahren beklagen die Experten, dass zu wenig Kurse angeboten werden. Dagegen möchte die in Stuttgart sitzende Josef-Wund-Stiftung mit verschiedenen Projekten ankämpfen. Ein Angebot ist das Schwimmmobil Wundine on Wheels.

Wassergewöhnung als Voraussetzung für das Schwimmen

Dabei handelt es sich um voll ausgestattete Schwimmcontainer, die in einen gebrauchten Anhänger eingebaut wurden und überall dort abgestellt werden können, wo es genügend Platz und einen Wasseranschluss gibt. Der mobile Pool verfügt auch über Umkleiden und WCs. Zum Bahnen schwimmen ist das Becken mit einer Länge von rund sechs Metern nur bedingt geeignet. Stattdessen sollen wichtige Voraussetzungen für das Schwimmenlernen geübt werden. Die Kinder tauchen, gleiten oder springen ins Wasser. Im Fachjargon heißt das Wassergewöhnung, in höherer Stufe für etwas Fortgeschrittene Wasserbewältigung. Durchgeführt werden die kostenlosen Kurse, die sich an Vier- bis Achtjährige richten, von der Deutschen Kindersportakademie.

Die Stadt Esslingen hat sich bereits 2023 für das Wundine-Projekt beworben und für dieses Jahr den Zuschlag erhalten – als bislang einzige Kommune gleich zweifach. Wegen der Pandemie und der Sanierung des Merkelbads sei in Esslingen der Schwimmunterricht zuletzt nur eingeschränkt möglich gewesen, räumte Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar ein. Das wolle man aufholen.

Vom 29. April bis 17. Juli soll ein Schwimmmobil an die Katharinenschule kommen. Der zweite Zeitraum geht vom 21. Juli bis bis voraussichtlich 12. September. Als Standort hat die Stadt das Hallenfreibad in Berkheim anvisiert. Das Projekt wird wissenschaftlich von der Universität Tübingen begleitet. Die geplante Kooperation mit der Josef-Wund-Stiftung wurde jetzt vom Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales abgesegnet. Der Stadt entstehen nur die Kosten für Wasser, Endreinigung und Strom, die aus bestehenden Budgets gedeckt werden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

CDU kann der „Nussschale“ nichts abgewinnen

Kritisch äußerte sich die CDU über dieses Projekt und verweigerte als einzige Fraktion am Ende ihre Zustimmung. „Ich halte die Möglichkeiten in dieser Nussschale für begrenzt“, sagte CDU-Stadtrat Enrico Bertazzoni. Er könne dem wenig abgewinnen, auch seien die Kosten unklar. Die Stadt entschuldige ihre Unzulänglichkeiten mit Corona anstatt den Schwimmvereinen mehr entgegenzukommen. „Der Sport läuft in Esslingen doch unter ferner liefen“, kritisierte er und spielte damit darauf an, dass Plochingen ausgerechnet in Kooperation mit dem Schwimmsportverein Esslingen (SSVE) die Planungen für ein neues Hallenbad vorantreiben will.

Bürgermeister Bayraktar wunderte sich über die Ablehnung, zumal ein erster Hinweis, sich bei der Stiftung zu bewerben, ausgerechnet von der CDU erfolgt sei. „Das wird der Arbeit der Verwaltung nicht gerecht“, konterte er die Kritik, im Übrigen saniere Esslingen die Bäder, während sie anderswo geschlossen werden müssten.

Warum ein Bad vor dem Freibad sinnvoll sein kann

Die Vertreterinnen und der Vertreter der anderen Fraktionen lobten die Initiative als Ergänzung zum Schwimmunterricht. Warum der Pool ausgerechnet vor dem Berkheimer Freibad stehen soll, sorgte aber mehrfach für Unverständnis. Der Platz sei zentral und gut erreichbar, sagte der städtische Abteilungsleiter Steffen Schmid. Eltern könnten zudem ihre jüngeren Kinder zum Kurs abliefern und währenddessen mit dem Rest der Familie zum Baden gehen, erläuterte er die Idee. Am Wochenende, wenn keine Kurse stattfinden, dürfen Esslinger Vereine das Becken nutzen. Das Interesse sei bislang jedoch verhalten.