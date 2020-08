1 Die Feuerwehr löschte das brennende Auto, bevor das Feuer auf andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Foto: dpa/Patrick Seeger

In Esslingen hat am Samstagvormittag ein parkender Kleinlaster Feuer gefangen. In dem Monteurfahrzeug befanden sich neben Werkzeug auch Gasflaschen.

Esslingen - Am Samstagvormittag kurz nach 8 Uhr ist in der Ulmer Straße ein an der Einmündung zur Merkelstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter Kleinlastwagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, gelang es der Feuerwehr Esslingen das Feuer zu löschen, bevor es auf andere parkende Fahrzeuge übergriff.

Bei dem Kleinlaster handelte es sich um ein Monteurfahrzeug, in dem sich neben Werkzeug unter anderem auch Gasflaschen befanden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.