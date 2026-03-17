Esslingen: Junger Mann verliert Kontrolle über Fahrzeug – Sirnauer Brücke betroffen

1 Am Montagmorgen ist die Polizei zu einem Unfall bei der Sirnauer Brücke in Esslingen gerufen worden. Foto: Daniel Karmann/dpa

In Esslingen ist ein junger Mann am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug verunglückt. Der Unfall hat sich an der Sirnauer Brücke ereignet.











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Eine medizinische Ursache dürfte nach Angaben der Polizei und ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in Esslingen-Sirnau gewesen sein.

Ein 35-Jähriger befuhr kurz nach 8.30 Uhr mit einem Lastwagen die Sirnauer Brücke von Oberesslingen herkommend. Auf Höhe der Auffahrt zur B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart verlor der Fahrer vermutlich kurzzeitig das Bewusstsein und kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab.

Als Folge des Unfalls fielen die Ampeln aus

Der Laster überfuhr laut Polizei anschließend eine Verkehrsinsel und die dortige Ampel. Danach rollte er über die Gegenfahrbahn weiter und blieb an der Leitplanke stehen. An der Einmündung kam es durch den Unfall zum kompletten Ausfall der Ampeln. Zwei vorbeifahrende Autos wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Unfallverursacher, während Mitarbeiter des Bauhofs und der Straßenmeisterei die Schäden auf der Verkehrsinsel und der Lichtzeichenanlage in Augenschein nahmen. Der Schaden dürfte sich auf knapp 25 000 Euro belaufen.