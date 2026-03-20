Esslingen: Jugendlicher mit Messer überfallen – Helikopter fahndet nach Tätern

1 Bei der Suche nach den beiden Verdächtigen hat die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt. Foto: Felix Hörhager/dpa

Ein 16-Jähriger wurde am Donnerstagabend von zwei bislang Unbekannten in Esslingen überfallen. Die Polizei hat die Verdächtigen mit einem Hubschrauber gesucht.











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Zwei bislang Unbekannte sollen am Donnerstagabend einen Jugendlichen in Esslingen geschlagen und ausgeraubt haben. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit.

Die Tat soll sich gegen 20.15 Uhr in der Mettinger Straße ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war das 16-jährige Opfer zu Fuß in der Stadtmitte unterwegs, als ihn zwei bislang unbekannte Täter, die mit einem Messers bewaffnete gewesen sein sollen, zur Herausgabe von Geld aufforderten. Der junge Mann soll versucht haben, sich aus der Situation zu befreien. Einer der Täter habe ihn daraufhin geschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen

Die Tatverdächtigen sollen anschließend aus seinem Geldbeutel Bargeld und eine Bankkarte gestohlen haben. Die Täter sollen etwa 17 Jahre alt sein und ungefähr 1,70 Meter groß. Einer soll eine weiße und einer eine schwarze Jacke getragen haben. Beide trugen wohl schwarze Wollmützen. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.