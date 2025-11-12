Esslingen: Ist ein Alkoholverbot sinnvoll – oder doch nur Symbolpolitik?
1
Am Esslinger Bahnhof gilt bereits ein Alkoholverbot. Foto: Archiv/hr

Zur Sicherheitsdebatte gehört auch die Diskussion um ein Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr. In Esslingen gehen die Meinungen der Fraktionen dazu weit auseinander.

Welche Rolle spielt der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum für die Frage, wie sicher sich Menschen dort fühlen? Bei den Fraktionssprecherinnen und den -sprechern im Esslinger Gemeinderat gehen die Meinungen weit auseinander, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Anlass für die Stellungnahmen ist der gemeinsame Beitrag zur Stadtbilddebatte, den die drei Oberbürgermeister Matthias Klopfer (Esslingen, SPD), Boris Palmer (Tübingen, parteilos) und Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd, CDU) verfasst haben.

