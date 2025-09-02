Esslingen international: Jugendliche begegnen sich über Grenzen hinweg

1 Bei einer Bootstour auf dem Hopfensee haben Jugendliche aus fünf Ländern erlebt, was Gemeinsamkeit bedeuten kann. Foto: privat

Als Außenminister hat Klaus Kinkel einst gemahnt: „Europa wächst nicht aus Verträgen, es wächst aus den Herzen seiner Bürger oder gar nicht.“ Besonders in den Herzen junger Menschen war der Völker verbindende Gedanke nach dem Zweiten Weltkrieg tief verwurzelt. Kontakte über Grenzen hinweg boten die Möglichkeit, andere Länder kennenzulernen und Freundschaften fürs Leben zu begründen. In Zeiten schier unbegrenzter Reisemöglichkeiten hat der Jugendaustausch zuletzt an Bedeutung eingebüßt. Nun haben die Stadt Esslingen und ihr Stadtjugendring mit einer internationalen Jugendbegegnung diesen Gedanken neu belebt. Die Erfahrungen waren so positiv, dass sie schon jetzt über weitere gemeinsame Projekte nachdenken.