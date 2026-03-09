Esslingen: In Kiosk eingebrochen – Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

Drei Einbrecher dringen in einen Kiosk in Esslingen ein. Sie werden von der Alarmanlage gestört und flüchten. Nun ermittelt die Polizei.











Drei Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in einen Kiosk in der Ulmer Straße in Esslingen eingebrochen. Gegen 3.15 Uhr verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Unbekannte über eine Türe gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum, wie die Polizei berichtet.

Offenbar wurden die Einbrecher durch die Alarmanlage gestört und flüchteten unerkannt. Die Polizei leitete eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen ein, die jedoch ergebnislos blieb. Ob etwas gestohlen wurde ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.