17 Der diesjährige Weihnachtsbaum am Esslinger Rathaus hat stattliche Dimensionen. Foto: Eßlinger Zeitung/Ina Riedinger

Esslingen zeigt sich derzeit in romantischer Adventsatmosphäre. Das vorweihnachtliche Lichtermeer in der Altstadt sorgt für besinnliche Stimmung.















Esslingen - Nach einem langen Hin- und Her ist der Esslinger Weihnachtsmarkt dieses Jahr erneut abgesagt worden. Die Reaktionen auf unsere Berichterstattung haben gezeigt, dass das Thema für viele Menschen eine emotionale Bedeutung hat. Zuerst war die Hoffnung groß, dass der Weihnachtsmarkt unter strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen statt finden kann. Die Marktbeschicker waren schon so gut wie fertig mit dem Aufbau ihrer Buden, als die Hospitalisierungsrate so stark anstieg, dass einen Tag vor der Eröffnung doch alles abgeblasen werden musste. Trotzdem hat die Stadt den Weihnachtsschmuck aus den Kisten geholt und den mittelalterlichen Stadtkern in alter Tradition üppig mit Lichterketten bestückt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einige Eindrücke davon finden Sie in unserer Bildergalerie.