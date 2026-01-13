Esslingen: Hiobsbotschaft: Finanzen brechen ein – „Habe noch keine Antworten“
1
Bittere Wahrheiten verkündete Matthias Klopfer beim Neujahrsempfang in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn ein Oberbürgermeister bei einer Wohlfühlveranstaltung von einer Hiobsbotschaft spricht, muss es ernst sein: Esslingen steht vor einer dramatischen Wende.

Eine Hiobsbotschaft bleibt eine Hiobsbotschaft, auch wenn sie vielfach verpackt und wortreich abgedämmt präsentiert wird: Zwischen Funkenmariechen und Jazz, Jubiläen und Maskottchen packte Oberbürgermeister Matthias Klopfer im letzten Drittel seiner Neujahrsansprache die bittere Pille aus: Dass es um die Einnahmen der Stadt Esslingen weit weniger gut steht als in den vergangenen Jahren, wurde in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrfach kommuniziert. Aber es kommt noch schlechter.

