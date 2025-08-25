Esslingen hilft in der Ukraine: „Es muss ein Leben nach dem Krieg geben“

„Es muss ein Leben nach dem Krieg geben“

1 Katrin Radtke, die Beauftragte für Städtepartnerschaften (Mitte), macht Delegationen aus Kamianets-Podilskyi wie hier eine Gruppe mit OB Mykhailo Positko (zweiter von rechts) an der ­Spitze auch mit Esslinger Traditionen wie dem Schwörtag vertraut. Foto: Roberto Bulgrin

Die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine sind auch in der Stadt Kamianets-Podilskyi zu spüren. Esslingen hilft mit einer Solidaritätspartnerschaft.











Der Krieg verlangt den Menschen in der Ukraine alles ab – viele haben den russischen Angriff vor dreieinhalb Jahren seither mit dem Leben bezahlt. Die Hilfsbereitschaft war von Anfang an groß – auch in Esslingen. Oberbürgermeister Matthias Klopfer hat im April 2023 die westukrainische Stadt Kamianets-Podilskyi besucht, um Weichen für eine Solidaritätspartnerschaft zu stellen. Inzwischen sind daraus florierende Kontakte geworden, die Katrin Radtke, die Esslinger Beauftragte für Städtepartnerschaften, auch ein persönliches Anliegen sind. Esslingen und Kamianets-Podilskyi verbindet viel – nicht nur die Tatsache, dass beide Städte rund 100 000 Einwohner zählen und eine historische Festungsanlage besitzen. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Mykhailo Positko, der Oberbürgermeister der ukrainischen Stadt, Einblick in das Leben der Menschen vor Ort, und er skizziert Perspektiven für weitere Kontakte.