Esslingen: Hier darf ab jetzt kein Alkohol mehr getrunken werden

Hier darf ab jetzt kein Alkohol mehr getrunken werden

1 Die Alkoholverbotszone am Esslinger Bahnhof wird ausgeweitet. Foto: Roberto Bulgrin

Die Alkoholverbotszone in Esslingen wird ausgeweitet. Wo die Stadt den Konsum ab jetzt verbietet, sehen Sie auf unserer Karte.











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Die Stadt Esslingen hat die Polizeiverordnung angepasst. Eine große Mehrheit des Gemeinderats stimmte für die Verlängerung und Ausweitung der Alkoholverbotszone. Seit Jahren schon ist der Konsum von Alkohol zu bestimmten Zeiten auf dem Esslinger Bahnhofplatz und im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) verboten.

Laut Stadtverwaltung hat sich das Verbot bewährt. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) habe eine rechtliche Handhabe mit Blick auf die sogenannte Trinkerszene bekommen, die bei so manchem am Bahnhof ein mulmiges Gefühlt auslöst.

Karte der Alkoholverbotszone in Esslingen

Deshalb wird die Alkoholverbotszone nun ausgeweitet. Auf dieser Karte sehen Sie den Bereich, in dem der Alkoholkonsum ab jetzt nicht mehr erlaubt ist:

Die neue Alkoholverbotszone in Esslingen Foto: Stadt Esslingen/Locke

Mit dem Beschluss des Gemeinderats gilt das Alkoholverbot für weitere drei Jahre und wurde zudem auf den Platz vor dem IKK-Gebäude und die Fleischmannstraße beim Bahnhofplatz ausgeweitet. Die Stadt hat außerdem beschlossen, die Mittagsruhe in Esslingen abzuschaffen. Was ab jetzt gilt, lesen Sie hier: Esslingen schafft die Mittagsruhe ab - was sich jetzt ändert.