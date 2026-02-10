Esslingen-Hegensberg: Rauch im Keller eines Mehrfamilienhauses sorgt für Feuerwehreinsatz

1 Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen löste am Dienstag einen Feuerwehreinsatz aus (Symbolfoto). Foto: imago images/Tim Oelbermann

Am Dienstagnachtmittag rückt die Feuerwehr in Esslingen zu einem Einsatz in Esslingen aus. Der Grund: Rauch im Keller eines Mehrfamilienhauses.











In der Nacht zum Dienstag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen-Hegensberg zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Rauch kurz nach ein Uhr an einer Pelletheizung im Keller des Hauses in der Esslinger Straße aufgetreten.

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort, lüftete das Haus und schaltete die Heizung durch einen Fachmann ordnungsgemäß ab. Alle Bewohner, die das Gebäude unversehrt verlassen hatten, konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die leichte Rauchentwicklung entstand kein Sachschaden.