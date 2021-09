1 Josef Herzog, Bernd Ziegler und Rainer Schlienz vom Bürgerausschuss Berg der evangelisch-methodistischen Kirche im Stöckenbergweg 5 Foto: Horst Rudel

Geht es nach dem Bürgerausschuss Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler/Oberhof müsste sich der neue OB Klopfer die Situation im Stöckenbergweg anschauen. Hier soll ein öffentlicher Weg versetzt werden, der seit 50 Jahren auf Privatgrundstück verläuft.

Esslingen - Zum Nachfolger von Oberbürgermeister Jürgen Zieger haben Esslingerinnen und Esslinger Matthias Klopfer gewählt. Was sollte der Neue im Rathaus unbedingt anpacken? Das fragen wir in lockerer Folge alle Bürgerausschüsse. Dieses Mal sind die Vertreter vom „Berg“ an der Reihe.