1 Die Hirschlandstraße ist ab Dienstag nur eingeschränkt passierbar. Foto: picture alliance/dpa

In der Esslinger Hirschlandstraße muss eine Gasleitung erneuert werden. Von diesem Dienstag an kommt es deshalb zu Einschränkungen











Die Stadtwerke Esslingen (SWE) erneuern in dieser Woche eine Erdgasversorgungsleitung in der Esslinger Hirschlandstraße. Die Reparaturarbeiten wurden, wie die SWE mitteilen, kurzfristig notwendig und finden auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 51 statt.

Talwärts wird der Verkehr umgeleitet

Die Baumaßnahme beginnt am Dienstag, 8. Dezember und kann voraussichtlich bis Freitag, 12. Dezember, abgeschlossen werden. Für die Durchführung muss ein Straßenbereich von etwa 20 Metern Länge halbseitig gesperrt werden. Für Fahrzeuge und Fußgänger, die aus Richtung des Klinikums kommen, ist die Hirschlandstraße deshalb dicht. Eine Umleitung über die Georg-Deuschle-Straße wird vor Ort ausgeschildert. In Richtung Klinikum ist die Hirschlandstraße normal befahrbar.

Mülltonnen außerhalb des Baufelds abstellen

Während der Baumaßnahme bleibt der Zugang zu den Grundstücken jederzeit sichergestellt. Bei der Zufahrt kann es kann es allerdings zu Einschränkungen kommen. Die Abholung von Abfällen erfolgt zwar wie gewohnt. Für den Fall, dass die Entsorgungsfahrzeuge durch die Baustelle behindert sind, bitten die SWE die Anwohnerinnen und Anwohner allerdings, die Mülltonnen am Tag der Leerung vor dem Baufeld abzustellen.